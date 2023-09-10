موعد اجتماع البنك المركزي المصري الشهر الجاري.. اعرف التفاصيل

من المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها السادس منذ بداية العام الجاري 2023، في شهر سبتمبر الجاري، وتحديدًا يوم 21 من هذا الشهر، وذلك لبحث أسعار الفائدة.

وقررت اللجنة في اجتماعها السابق، يوم 3 أغسطس الماضي، وهو الاجتماع الخامس لها هذا العام، رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

اجتماع البنك المركزي

ورفعت لجنة السياسة النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليصل إلى 19.25%، و20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

وتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اجتماعها السادس هذا العام في 21 سبتمبر 2023، لتحديد سعر الفائدة، سواء الإبقاء على سعر الفائدة أو رفع السعر.

جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية

ووفقًا للجدول المعلن لاجتماعات البنك المركزي المصري لهذا العام الجاري 2023، إذ أن هناك 8 اجتماعات خلال هذا العام، وتم انعقاد 5 اجتماعات، وسيتم انعقاد الاجتماع السادس في 21 سبتمبر 2023، والاجتماع السابع في 2 نوفمبر 2023، والاجتماع الثامن والأخير في 21 من ديسمبر.