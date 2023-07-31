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قبل اجتماع البنك المركزي المصري.. ما هي أعلى 5 شهادات ثلاثية بالدولار؟

كتب:

وليد عبد السلام
04:40 م | الإثنين 31 يوليو 2023
تزايد الطلب على شهادت الإدخار الدولارية في البنوك

تزايد الطلب على شهادت الإدخار الدولارية في البنوك

تترقب الأسواق الاجتماع الخامس للبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، 3 أغسطس 2023، لبحث قرار أسعار الفائدة، ويهتم عملاء البنوك ممن لديهم أوعية إدخارية، بهذا القرار لمعرفة التطور في أسعار الفائدة على مدخراتهم.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أعلى 5 شهادات ثلاثية بالدولار الأمريكي، قبل اجتماع البنك المركزي المصري

البنك الأهلي.. شهادة الأهلي بلس 

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الفائدة على الشهادة: 7% سنويًا.

دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.

بنك مصر.. شهادة إيليت  

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الفائدة على الشهادة: 7% سنويًا.

دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.

بنك التعمير والإسكان.. الشهادة الذهبية 

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الفائدة على الشهادة: 5.25% سنويًا.

دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.

بنك القاهرة.. شهادة البريمو 

الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 دولار.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الفائدة على الشهادة: 5.2% سنويًا.

دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.

بنك قناة السويس.. الشهادة الثلاثية 

الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 دولار.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الفائدة على الشهادة: 5.2% سنويًا.

دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.

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بقلم وليد عبد السلام