قبل اجتماع البنك المركزي المصري.. ما هي أعلى 5 شهادات ثلاثية بالدولار؟
كتب:
وليد عبد السلام
04:40 م | الإثنين 31 يوليو 2023
تزايد الطلب على شهادت الإدخار الدولارية في البنوك
تترقب الأسواق الاجتماع الخامس للبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، 3 أغسطس 2023، لبحث قرار أسعار الفائدة، ويهتم عملاء البنوك ممن لديهم أوعية إدخارية، بهذا القرار لمعرفة التطور في أسعار الفائدة على مدخراتهم.
وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أعلى 5 شهادات ثلاثية بالدولار الأمريكي، قبل اجتماع البنك المركزي المصري.
البنك الأهلي.. شهادة الأهلي بلس
الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الفائدة على الشهادة: 7% سنويًا.
دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.
بنك مصر.. شهادة إيليت
الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الفائدة على الشهادة: 7% سنويًا.
دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.
بنك التعمير والإسكان.. الشهادة الذهبية
الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الفائدة على الشهادة: 5.25% سنويًا.
دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.
بنك القاهرة.. شهادة البريمو
الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 دولار.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الفائدة على الشهادة: 5.2% سنويًا.
دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.
بنك قناة السويس.. الشهادة الثلاثية
الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 دولار.
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الفائدة على الشهادة: 5.2% سنويًا.
دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.