قبل اجتماع البنك المركزي المصري.. ما هي أعلى 5 شهادات ثلاثية بالدولار؟

تترقب الأسواق الاجتماع الخامس للبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، 3 أغسطس 2023، لبحث قرار أسعار الفائدة، ويهتم عملاء البنوك ممن لديهم أوعية إدخارية، بهذا القرار لمعرفة التطور في أسعار الفائدة على مدخراتهم.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أعلى 5 شهادات ثلاثية بالدولار الأمريكي، قبل اجتماع البنك المركزي المصري.

البنك الأهلي.. شهادة الأهلي بلس

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الفائدة على الشهادة: 7% سنويًا.

دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.

بنك مصر.. شهادة إيليت

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الفائدة على الشهادة: 7% سنويًا.

دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.

بنك التعمير والإسكان.. الشهادة الذهبية

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الفائدة على الشهادة: 5.25% سنويًا.

دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.

بنك القاهرة.. شهادة البريمو

الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 دولار.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الفائدة على الشهادة: 5.2% سنويًا.

دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.

بنك قناة السويس.. الشهادة الثلاثية

الحد الأدنى لربط الشهادة: 100 دولار.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الفائدة على الشهادة: 5.2% سنويًا.

دورية صرف الفائدة: ربع سنوي.