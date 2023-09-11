واشنطن وهانوي تحذران من استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي

حذّرت واشنطن وهانوي، من التهديد أو استخدام القوة في بحر الصين، الذي يشهد توترات متصاعدة مع بكين، في بيان خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فيتنام، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن هيئة الإذاعة العامة التايلاندية «TPBS».

وذكرت السلطات الصينية، أنّ بكين تعارض بشدة الاتهامات الأمريكية غير المبررة ضد الصين في قمة شرق آسيا، وقدّمت احتجاجات رسمية شديدة إلى الجانب الأمريكي في هذا الشأن.

وأكدت السلطات الصينية، أنّ مسألة تايوان هي شأن داخلي صيني خالص ولا تسامح مع أي تدخل أجنبي فيه، مشيرًا إلى أنّ أكبر تهديد للسلام في مضيق تايوان ينبع من الأنشطة الانفصالية الرامية إلى ما يسمى «استقلال تايوان» والتواطؤ والدعم الأجنبي الذي تتلقاه هذه الأنشطة.

وتصاعدت التوترات بين مانيلا وبكين، الشهر الماضي، عندما استخدمت سفن خفر السواحل الصينية خراطيم المياه ضد مهمة فلبينية، لإعادة الإمداد إلى الشعاب المرجانية، ما منع أحد القوارب من تسليم حمولتها.