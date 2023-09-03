بكين: مستعدون لحل الخلافات في بحر الصين الجنوبي من خلال الحوار

شدد وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الأحد، على أن المحاولات التي تقوم بها قوى معينة من خارج المنطقة لتقويض السلام في بحر الصين الجنوبي لن تفلح.

بكين مستعدة دائمًا لحل الخلافات

وأضاف «يى»، أن بكين مستعدة دائمًا لحل الخلافات من خلال الحوار مع الدول المعنية، والبحث عن سُبل فعّالة لإدارة الوضع البحري، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «سبوتنيك».

وأكد أنه لا يجب أن تتكرر الأزمة الأوكرانية في قارة آسيا، وأنه لا بد من تعزيز الأمن الإقليمي، من خلال الحوار والتعاون.

احترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية

وكانت وزارة الخارجية الصينية، حثّت أمريكا، الشهر الماضي، على وقف استغلال قضية بحر الصين الجنوبي لبثّ الفتنة، واحترام حقوق الصين الإقليمية والبحرية، وذلك بعد إصدار الولايات المتحدة بيانًا يدين استخدام خفر السواحل الصيني خراطيم المياه ضد سفن فلبينية بالقرب من جزيرة أيونجين شول، المتنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي.

وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة فيه.