فيلم تاج لتامر حسني مهدد بالرفع من السينمات بعد تحقيقه 897 جنيها أمس

صار فيلم تاج، من بطولة الفنان تامر حسني، مُهددًا بالرفع من السينمات نهاية الأسبوع الجاري، في ظل تراجع الإيرادات التي يُحققها في دور العرض، حيث يحتل المركز الأخير في قائمة الأفلام المنافسة.

إيرادات فيلم تاج أمس

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، موضحًا أنه حقق 897 جنيها في دور العرض، أمس الأحد، ليتذيل القائمة، لافتًا إلى أن إجمالي ما حققه على مدار الـ3 أشهر الماضية، أكثر من 45.3 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية تاج سوبر هيرو، يعاني مشكلات كثيرة بسبب شقيقه التوأم هارون الشرير، ويتمتع كل منهما بمقومات خارقة للطبيعة، يستغلها كل واحد منهما بطريقته.

فيلم «تاج» بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.