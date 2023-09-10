فيلم تاج بطولة تامر حسني يتذيل إيرادات السينما بـ705 جنيهات أمس

تذيّل فيلم تاج بطولة تامر حسني، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس السبت إيرادت تقدر بـ705 جنيهات فقط، الأمر الذي أصبح مهددًا برفعه من دور العرض السينمائي خلال الساعات القادمة حال استمراره تحقيق إيرادات هزيلة بالمقارنة بالأفلام الموجودة حاليًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وفي الساعات الماضية تم سحب ورفع فيلم مندوب مبيعات من السينما، وذلك بعد أسبوع من طرحه بدور العرض حيث لم يتجاوز إجمالي إيراداته 220 ألف جنيه فقط، فيما جاءت حصيلة إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني على مدار 10 أسابيع عرض بأكثر من 45 مليون جنيه.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

يجسد تامر حسني في فيلم تاج، شخصية تاج وهارون، وهما شقيقان توأم يتمتعان بقوة خارقة ومقومات سوبر هيرو، يستغلها تاج لمساعدة الغير وخدمة الناس، فيما يستغلها هارون في الشر، وتقع عدة أزمات بينهما، وكل ذلك في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا.