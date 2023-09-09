أسعار البيض اليوم السبت 9-9-2023 في المحلات والأسواق

يعتبر أسعار البيض اليوم السبت 9-9-2023، من المعلومات المهم جداً التي يبحث عنها المواطنون قبل الشراء، في ظل تذبذب سعر الكرتونة خلال الفترة الجارية، إذ يتميز البيض بمعدلات عالية من البروتين والعناصر الغذائية التي يحتاج لها جسم الإنسان.

وتختلف أسعار البيض اليوم السبت عن أمس، إذ تخضع عملية الأسعار بناء على البورصة التي تختلف بشكل يومي، لذلك يسعى كثير من المواطنين لمتابعة سعر البيض قبل الشراء يوميا، وتستعرض «الوطن» أسعار البيض اليوم السبت 9-9-2023.

وسجلت أسعار البيض اليوم السبت 9-9-2023، استقرار في البورصة الدواجن والبيض، حيث سجل سعر طبق البيض 116 جنيها في البورصة خلال بداية الأسبوع.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر

وسجلت أسعار البيض الأحمر اليوم في البورصات المحلية 119 جنيها للطبق، في البورصة ليباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 127 و129 جنيها للطبق.

أسعار الأبيض الأبيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في البورصة 116 جنيها، ليباع في المحلات بـ 127 جنيها للطبق.

أسعار كرتونة البيض البلدي

وسجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في البورصة 122 جنيها.

سعر كرتونة البيض للمستهلك

وتختلف هذه الأسعار من بورصة الدواجن الرئيسية في المزارع والشركات المنتجة عن أسواق المحلية للمستهلكين، حيث ترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 7 إلى 15 جنيها في الكرتونة.