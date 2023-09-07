أسعار البيض في الأسواق اليوم.. مستقرة بالمحلات

شهدت أسعار البيض اليوم الخميس 7-9 -2023 في مصر، استقرارا نسبيًا في الوقت الحالي مقارنة بالأسعار المعلنة، أمس، حيث سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض بالنسبة للمستهلك نحو 120 جنيهًا، كما سجّل متسوط سعر طبق البيض الأحمر نحو 124 جنيهًا، بينما سجل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 132 جنيهًا، بحسب الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزارء المصري.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار البيض اليوم الخميس 7-9-2023 في المزارع وبورصة البيض، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة بشكل جيد، حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 116 جنيهًا، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 117.75 إلى 119 جنيهًا، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 128 إلى 130 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أنّ سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم، يتراوح ما بين 32 إلى 33 جنيهًا، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 18 إلى 19 جنيهًا.