أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 8-9-2023.. اعرف التفاصيل

سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 8-9-2023 ثباتًا في الأسعار بالأسواق والمحال التجارية نحو 118 جنيهًا للكرتونة بالنسبة للبيض الأبيض، وفق أسعار بورصة البيض وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر كرتونة البيض اليوم

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 8-9-2023 نحو 129 جنيهًا بالنسبة للبيض البلدي وهذه الأسعار الخاصة للمستهلك وفق بورصة البيض، ويعد طبق بيض المائدة من العناصر الغذائية المهمة التي لا غنى عنها، بحسب خبراء التغذية الذين ينصحون بتناول تلك الوجبات خاصة للأطفال لتفادي أمراض هشاشة العظام، لذلك يعد بيض المائدة من الأمور المهمة في الغذاء وكذلك في التفريخ بمزارع الدواجن للحفاظ على زيادة الثروة الداجنة في مصر.

أسعار البيض في البورصات

«الوطن» ترصد أسعار كرتونة البيض يوم الجمعة 8-9-2023 في المزارع، وهي الأسعار التي تباع للمحال التجارية يضاف عليها هامش الربح قبل بيعها للمستهلك وهي كالتالي:

البيض الأبيض في بورصة البيض بالزراعي: 110 جنيهات.

طبق البيض الأبيض في بورصة الجوهري: 109 جنيهات.

أسعار طبق البيض الأبيض في بورصة شوشة: 108 جنيهات.

بورصة الصحراوي: 109 جنيهات.

بورصة الفيوم 110 جنيهات.