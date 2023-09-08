كل ما تريد معرفته عن البيض وطرق تخزينه والفرق بين الأبيض والأحمر

قدمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، عددا من النصائح للمواطنين، بشأن البيض، وكيفية معرفة البيضة الفاسدة من السليمة، وطرق العناية به وتخزينه، واللون المناسب للبياض والصفار، وصلاحية البيض النيء والمسلوق، وكل ما يتعلق باستخدام بيض المائدة.

ومن الإرشادات التي قدمتها المديرية ما يلي:

- تجنب البيض المكسور لسهوله وصول الميكروبات له.

- ممنوع غسل البيض أو نقعه ثم تخزينه، ويكتفى بالمسح فقط، فالغسيل يقضي على الطبقة التي تحمي القشرة.

- إذا كان البيض يتشقق بسهولة، وتنكسر القشرة، دل ذلك علي رداءة البيضة، ويكون فرز ثالث وسييء.

- البيض المجعد يكون درجة ثانية وذلك بسبب سيولة البياض.

لون صفار البيض المناسب

- بالنسبة لصفار البيض، فاللون الأصفر أو البرتقالي لا شيء فيه، ويرجع إلى زيادة نسبة الكاروتين وجودته سليمة.

- الصفار السايب أو تسطيح الصفار يكون بسبب سوء التخزين، وقد يتعرض للتلف.

- البيضة بصفارين، يحدث ذلك في الاشهر الأولى لقطعان الدواجن البياض، وهو آمن وغير مهرمن.

- البيض الأبيض والأحمر يرجع لاختيار ذوق المستهلك، وكلاهما سليم ولا شيء فيهما، ويرجع الاختلاف إلى اختلاف السلالات والأعلاف ونظم التربية.

- وجود نقطة دم في البيض، لا يعني أي ضرر، ويرجع ذلك لتمزق بعض الشعيرات الدموية داخل المبيض.

- وجود نقطه بيضاء لا شيء فيها وغير مضرة، ودليل على طزاجة البيضة.

- احذر أكل البيض النيء لاحتمالية الإصابة بالسالمونيلا.

- إذا كان لون البياض أسود أو أخضر فإن البيضه فاسدة لا تؤكل.

- إذا قمت بسلق البيضة ورأيت الصفار لونه أخضر إلى حد ما، فإن ذلك يدل على وجود عنصر الحديد في الماء أو زيادة وقت السلق على النار.

الكشف على البيض

وعن اختبارات الكشف على البيض، قالت المديرية إنها تتم كالتالي:

- اختبار الطفو والتعويم: إذا طفي البيض دل ذلك على فساده، وإذا غاص للأسفل يدل على أنه طازج.

- اختبار الخض: يكون بخض البيضة وسماع الصوت الداخلي، ولو فيه صوت واضح دل ذلك على فسادها.

- اختبار الشم: اكسر البيضة وشم رائحتها، فلو كانت هناك رائحة الكبريت دل ذلك على فسادها.

- اختبار الضوء: وذلك بتسليط الضوء عليها في مكان مظلم ورؤيه محتوياتها، إذا كانت مليئة بالهواء دل ذلك على فسادها.

- احذر خروج البيض من الثلاجة، ثم وجوده فترة طويلة خارجها فإن البيضة تتعرق ويدخل الماء إليها وتتلف.

- الصلاحية شهر داخل الثلاجة، و21 يوما خارجها في درجة حراره 15، والبيض المسلوق صلاحيته 3 أيام داخل الثلاجة.

- تستغرق الدجاجة من 24 إلى 26 ساعة لإنتاج بيضة واحدة.