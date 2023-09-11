فيلم «شمس» يحقق 145 ألف جنيه بعد 5 أيام في شباك التذاكر

يواصل فيلم «شمس» رحلته في شباك التذاكر بالرغم من ضعف الإيرادات التي حققها على مدار الأيام الماضية، حيث جاء في المركز السابع في قائمة الإيرادات اليومية محققا 21 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إجمالي إيرادات فيلم شمس

حقق فيلم «شمس» في أول أيامه في دور العرض السينمائي إيرادات بلغت 25.340 جنيها، وارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني لتبلغ 32.909 جنيهات، بينما حقق في يومه الثالث 40.350 جنيها، ومع اليوم الرابع حقق 25.219 ألف جنيه، بينما حقق في اليوم الخامس لـ 21.045، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار 5 أيام في دور العرض السينمائي لـ 144.863 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «شمس»

يجمع فيلم «شمس» في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية من بينهم محمود عبد المغني، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وعلاء مرسي بالإضافة إلى هدى الإتربي، وهو مأخوذ عن رواية بعنوان «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي ومن إخراج معوض إسماعيل.