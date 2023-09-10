فيلم «شمس» لعمرو عبد الجليل يحقق 25 ألف جنيه بدور العرض أمس

تراجعت إيرادات فيلم «شمس»، في دور العرض السينمائي، باحتلال المركز السابع في قائمة الإيرادات اليومية بشباك التذاكر.

إيرادات فيلم شمس

وحقق فيلم شمس في دور العرض السينمائي أمس، 25 ألف جنيه وهو الفيلم مأخوذ عن رواية بعنوان «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول «خالد» الذي يستيقظ ويجد نفسه في فندق غامض، ليكتشف أن السر مرتبط بحبيبته القديمة شمس، ويواجه الكثير من المصاعب أثناء رحلة البحث عنها.

واستطاع الفيلم أن يحقق نجاحاً متوسطاً على مدار الأيام الماضية، رغم أنه تم طرحه مؤخراً بدور العرض، وحقق إيرادات متوسطة، خاصة أن إطار الفيلم مختلف وجديد على الجمهور، فهو يعتمد في المقام الأول على التشويق والإثارة، ومحاولة كشف لغز هام خلال أحداث الفيلم .

أبطال فيلم شمس

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم: عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، علاء مرسي، أحمد بدير، وهدى الأتربي، ومن إخراج معوض إسماعيل.