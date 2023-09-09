إيرادات فيلم «شمس» تقترب من 100 ألف جنيه بعد 3 أيام في السينمات

لم ينجح فيلم «شمس» في تحقيق إيرادات مرتفعة في اليوم الثالث بدور العرض السينمائي، حيث جاء الفيلم في المركز الثامن في قائمة الإيرادات اليومية محققا 40 ألف جنيه، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي ما حققه فيلم «شمس» في دور العرض السينمائي على مدار 3 أيام لـ 98.5 ألف جنيه، حيث حقق في أول أيامه في دور العرض السينمائي 25.340 جنيها، وارتفعت الإيرادات في اليوم الثاني لتبلغ 32.909 جنيهات، بينما حقق في يومه الثالث 40.350 جنيها.

تفاصيل فيلم «شمس»

فيلم «شمس» مأخوذ عن رواية بعنوان «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول «خالد» الذي يستيقظ ويجد نفسه في فندق غامض، ليكتشف أن السر مرتبط بحبيته القديمة «شمس»، ويواجه الكثير من المصاعب أثناء رحلة البحث عنها.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم: عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، علاء مرسي، أحمد بدير، وهدى الإتربي، ومن إخراج معوض إسماعيل.