33 ألف جنيه إيرادات فيلم شمس في ثاني أيام العرض بالسينما

حقق فيلم شمس في ثاني أيام عرضه بالسينما، أمس، إيرادات تقدر بـ32 ألف، واحتل المركز السابع في قائمة إيرادات الأفلام وسبقه فيها العميل صفر، ووش في وش، وأولاد حريم كريم، وبيت الروبي، ومرعي البريمو، وع الزيرو، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فيما يحتل المراكز الأخيرة أفلام «مستر إكس، والبعبع، وتاج، ومندوب مبيعات».

وجاءت إيرادات فيلم شمس، خلال أول يومين عرض بالسينما، ضعيفة مقارنة ببعض الأفلام التي تصدرت قائمة الإيرادات منذ انطلاق عرضها بالسينما مثل فيلم العميل صفر والذي حقق 22 مليون جنيه في 3 أسابيع، حيث حقق «شمس» في اليوم الأول لعرضه 25 ألفا و340 جنيها فقط.

قصة فيلم شمس

تدور قصة فيلم شمس في إطار من الغموض والإثارة والتشويق، حول خالد الشخص الذي يستقيظ من نومه، يجد نفسه فجأة في مكان لم يعرفه قبل ذلك، ولا يعرف التوقيت والزمن الذي يتواجد به، يخبره أحدهم أن الأمر له علاقة بالجن، وبحديقة مسكونة كان يذهب إليها تتعلق بحبيبته الأولى اسمها شمس.

أبطال فيلم شمس

فيلم شمس بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، خالد الصاوي، أحمد بدير، علاء مرسي، هدى الأتربي، محمد سليمان، ﺗﺄﻟﻴﻒ طلال الطريفي، سيناريو وحوار محمد القواشتي، إخراج معوض إسماعيل.