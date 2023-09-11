بطريرك الكاثوليك يترأس قداس المناولة الاحتفالية في كنيسة العذراء بالمعادي

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء، بالمعادي.

الاحتفال بالمناولة الاحتفالية بالمعادي

وشارك في الاحتفال الأب يوحنا عادل، راعي الكنيسة، والأب بيشوي رسمي، عميد الكلية الإكليريكية، بالمعادي، والقمص سمعان فهمي.

وفي كلمة العظة، أكد الأب البطريرك أهمية التعليم المسيحي للنشء الصغير، مشيرًا إلى دور الأسرة في نقل الإيمان المسيحي لأبنائهم وبناتهم.

وتضمنت كلمة العظة أيضًا حوارًا أبويًا بين صاحب الغبطة، والمحتفى بهم حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى.

أهمية المشاركة في فعل الخير

وشجع بطريرك الأقباط الكاثوليك أبناءه وبناته على قراءة الكتاب المقدس، وحضور القداس الإلهي، بانتظام، إضافة إلى فعل أعمال الخير، يوميًا.

وفي ختام الذبيحة الإلهية، تم توزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، الذين بلغ عددهم عشرة أفراد، من قبل غبطة أبينا البطريرك.

الجدير بالذكر أن الاحتفال شهد عرض فيلم تسجيلي، دار حول أبرز الاستعدادات لهذا اليوم «يوم المناولة الأولى».