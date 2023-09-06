بطريرك الأقباط الكاثوليك يشيد بجهود الدولة للنهوض بالإنسان دون تمييز

ألقى الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات كاريتاس الشرق الأوسط، التي تستضيفها كاريتاس مصر، في الفترة من الخامس، وحتى السابع من الشهر الجاري، تحت شعار «نحو شراكة فعالة».

طفرة حضارية في مصر

ورحب بطريرك الأقباط الكاثوليك، بالحضور من ممثلي كاريتاس الشرق الاوسط، مشيرًا إلى الطفرة الحضارية التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، بفضل مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الكنيسة الكاثوليكية دائمًا تفرح لإنجازات مصر، كما تحزن لأزماتها.

وقال في كلمته: «إيمانًا من الكنيسة بالأمل دائمًا والرجاء بالرب، نثني على الجهد الذي تقوم بع جميع المؤسسات التي تعمل للنهوض بالإنسان دون تمييز، وعلى رأس هذه المؤسسات جمعية كاريتاس التي ولدت من رحم الحرب العالمية الثانية وكاريتاس مصر ولدت من رحم نكسة 1967».

كاريتاس مصر تركت بصمات واضحة في المجتمع

وخلال كلمته، أشار رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر إلى أن كاريتاس- مصر، استطاعت عبر تاريخها الطويل أن تنال احترام الجميع، وأن تترك بصمات واضحة وملموسة في نفوس البشر وفي المجتمع المصري بشكل عام.

وأشار غبطته إلى سينودس الكنيسة الكاثوليكية، الذي سينطلق تحت شعار الشركة، الجهد والرؤية، واختتم كلمته بتقديم الشكر لجمعية كاريتاس مصر، مطالبًا الجميع السير دائمًا معًا لخدمة الجميع.