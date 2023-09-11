عضو مبادرة «ابدأ»: نعمل على توفير فرص عمل للشباب في المشروعات الكبرى

قالت نهال الأشقر، عضو المبادرة الرئاسية «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، إن الرئيس السيسي كلّف شباب البرنامج الرئاسي بإطلاق هذه المبادرة، وهو ما حدث في 28 أكتوبر 2022.

محور المشروعات الكبرى

وأضافت «الأشقر»، خلال مداخلة في برنامج «8 الصبح»، عبر فضائية «dmc»، أن المبادرة تعمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي تطوير الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقليل الاستيراد.

وأوضحت، أن المبادرة تعمل على تحقيق الأهداف الثلاثة من خلال محور المشروعات الكبرى، بالتعاون مع رجال الأعمال، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، ومنها وزارة الصناعة، وكذلك هيئة التنمية الصناعية.

استهداف طلاب الجامعات

وتابعت عضو المبادرة الرئاسية «ابدأ»، أن المبادرة استهدفت طلاب الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، لتعريفهم بشؤون الصناعة وتوصيل عددا من المفاهيم الخاصة بها.

وذكرت، أنه سيتم عقد ندوة غدًا الثلاثاء بعنوان «ريادة الأعمال والشمول المالي»، بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي، لتوعية أي شخص يقدم على فتح مشروع استثماري، إذ لابد وأن يكون على دراية ببعض المعلومات.