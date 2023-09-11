كيف ساعدت زوجة موديست على انتقاله إلى الأهلي؟.. «مكالمة هاتفية السر»

في رحلة طويلة نقطة انطلاقها من كولن ومرساها الأهلي، كانت «مايفا» زوجة الفرنسي موديست قائد السفينة، التي قادته إلى طريق مزين بالإنجازات من كل جانب، إذ وضعت بصمتها على جميع محطات مسيرته الاحترافية.

سر تدخل زوجة موديست في انتقاله إلى الأهلي

«سبب تعطل ونجاح الصفقة».. هكذا كانت زوجة موديست كلمة السر في وصوله إلى الأهلي، بعد مرور نحو عام على رحيله من بوروسيا دورتموند، في رحلة كانت الأبرز بمسيرته، إذ كانت تخشى عدم الشعور بالاستقرار، بعد خروجها للمرة الأولى من القارة العجوز، الأمر الذي عطّل المفاوضات في إحدى مراحلها.

مارسيل كولر مدرب الأهلي كان أحد العناصر التي أقنعتها بالوصول إلى مصر رفقة زوجها، في رحلة تمتد لعامين، سينضم خلالها إلى كتيبة المارد الأحمر، الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا، بواقع 11 لقبًا، وذلك من خلال التواصل معها بشكل مباشر من أجل توجيه رسالة طمأنينة حول الأجواء في مصر، خاصة أنه يخوض التجربة ذاتها وعائلته، منذ ما يقرب من عام.

تدخل زوجة موديست في طريقة احتفالاته

زوجة موديست تعد المرجع الأول له في قرارات عدة، إذ تتدخل في بعض الأحيان في اختيار طريقة احتفاله بالأهداف، ما ظهر جليًا في احتفاله الأشهر الذي اعتمده في السنوات الماضية، والذي يظهر خلاله المهاجم الفرنسي وهو يرسم قناعًا على وجهه، بعد كل هدف يسجله.

وبعد فترة طويلة من هذا الاحتفال الذي أثار حالة من الغموض بين الجماهير، خرج موديست عن صمته، ليؤكد أن زوجته طالبته باعتماد هذا الاحتفال، باعتباره الأكثر تعبيرًا عن شخصيته الحقيقية، خاصة أنه يعشق استخدام الرسوم التعبيرية عبر تطبيق «واتساب»، ويميل دائمًا لاستخدام الرسوم الشبيهة إلى التي يستخدمها داخل الملعب، لذلك رأت زوجته أن عليه تقليد هذا الرمز التعبيري الموجود على تطبيق المحادثات، والذي يستخدمه اللاعب كثيرًا.

زوجة موديست شاركته أيضًا حياته خارج الملاعب، وذلك بعدما أسهمت في اختيار كلمات الأغنية التي أطلقها في وقت سابق، إذ أطلق المهاجم الفرنسي أغنية «راب» خاصة به، ظهرت خلالها زوجته وطفليه.

ظهر موديست في الفيديو وهو يداعب طفليه ويعانق زوجته، إذ حرص على ظهور عائلته التي تشكل جزء لا يمكن إغفاله في حياته، خاصة أن زوجته تلعب الدور الأهم في قصة نجاحه على مدار السنوات الماضية.