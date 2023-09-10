عاجل.. صدمة في الأهلي بسبب المهاجم الجديد «موديست»

يغيب أنتوني موديست مهاجم نادي الأهلي المحتمل، عن أول مباراة للمارد الأحمر في مسابقة دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة، وتحديدا أمام سان جورج الأثيوبي في دور 32 من المسابقة، والتي من المقرر أن تقام في مصر خلال الفترة المقبلة.

موديست يغيب عن مباراة الأهلي وسان جورج في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يغيب المهاجم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي المحتمل، عن مباراة الأهلي وسان دورج في دور 32 لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي من المقرر أن تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بسبب عدم قيد اللاعب في قائمة الفريق الأفريقية.

ومن المقرر أن يجرى تسجيل اللاعب أنتوني موديست بالقائمة الأفريقية، في شهر يناير المقبل.

أنتوني موديست يصل القاهرة غدا الاثنينوعلم «الوطن سبورت»، أن أنتوني موديست قد يصل القاهرة غدا الاثنين، من أجل الاستعداد للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، داخل النادي الأهلي، والاستعداد لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم الجمعة المقبل.

وأنهي النادي الأهلي الاتفاق مع أنتوني موديست على التوقيع للنادي لمدة موسم، مع خيار التجديد لمدة موسم آخر، في صفقة انتقال حر.

وسيحصل اللاعب على مبلغ مليون و600 ألف دولار سنويا، بالإضافة إلى بعض الإضافات خلال الفترة المقبلة.