موعد ‎دخول المدارس 2024 والخريطة الزمنية للعام الجديد

أقل من 3 أسابيع تفصلنا عن بداية العام الداسي الجديد، وفقا للمنشور الصادر عن وزارة التربية والتعليم، والمعلن فيه موعد دخول المدارس 2024، والخريطة الزمنية لجميع مراحل العام الدراسي وحتى مواعيد الامتحانات وإجازة منتصف العام ونهاية العام.

موعد ‎دخول المدارس 2024

تجري الاستعدادات على قدم وساق من خلال وزارة التربية والتعليم، للتأكد من تجهيز الأبنية المدارسية، قبل موعد ‎دخول المدارس 2024، وانتهاء أعمال الصيانة.

الخريطة الزمينة للعام الدراسي 2024

- الفصل الدراسي الأول: يوم السبت 30-9-2023 إلى الخميس 25-1- 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف الأعدادي، الأحد 14-1-2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنقل والشهادة الإعدادية 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة 15 يونيو 2024.

أسعار الأدوات المدرسية في الأسواق

- دستة الكراسات الـ28 ورقة، 40 جنيهًا.

- دستة الكشكول 40 ورقة، بـ80 جنيهًا.

- دستة كشاكيل 60 ورقة، 100 جنيه.

- دستة الكشاكيل 80 ورقة وتضم 5 كشاكيل، 120 جنيهًا.

- سعر الـ 5 كشاكيل الـ100 ورقة، تبلغ 130 جنيهًا.

- كشكول A4 السلك 100 ورقة بـ35 جنيهًا.

- سعر كشكول A4 السلك الـ200 ورقة بـ45 جنيهًا للواحد.

- الأقلام الرصاص الصيني الدستة 15 جنيهًا.

- دستة الأقلام الرصاص الألماني، وتصل لـ35 جنيهًا.

- كراسات الرسم من 5 حتى 18 جنيهًا.

- الألوان الخشبية، بين 15 و55 جنيهًا.

- الألوان الفلوماستر، من 4 حتى 55 جنيهًا.

- الأدوات الهندسية من 12 حتى 20 جنيهًا.

- سعر مقلمة جلد 15 جنيهًا.

- سعر اللانش بوكس من 25 إلى 50 جنيهًا.