هل تم تبكير مرتبات سبتمبر 2023؟.. جداول الصرف بالتفاصيل

ينتظر العاملون بالدولة في جميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية موعد صرف المرتبات لشهر سبتمبر 2023، خاصة أن هذا الشهر يأتي مع بداية الدراسة والمولد النبوي الشريف، لذا يتساءل البعض: هل تم تبكير مرتبات سبتمبر 2023؟، مع اقتراب هذه المناسبات، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية، بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية.

رداً على سؤال: هل تم تبكير مرتبات سبتمبر 2023؟، كشفت وزارة المالية في الكتاب الدوري، عن أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، يبدأ من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023.

جدول صرف مرتبات سبتمبر 2023

ويستمر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، على مدار 5 أيام كالتالي:

- يوم الخميس 21 سبتمبر 2023.

- يوم الأحد 24 سبتمبر 2023.

- يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023.

- يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.

- يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

هل تم تبكير مرتبات سبتمبر 2023؟

ويأتي تبكير صرف مرتبات سبتمبر 2023، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2023، والمولد النبوي الشريف، إذ أن وزارة المالية أعلنت جدول صرف المرتبات لشهر سبتمبر 2023، حسب المذكور سابقًا.