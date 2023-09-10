هل تم تبكير مرتبات سبتمبر 2023؟.. جداول الصرف بالتفاصيل
كتب:
منة العشماوي
08:12 م | الأحد 10 سبتمبر 2023
صرف مرتبات سبتمبر 2023 يتزامن مع بداية الدراسة والمولد النبوي
ينتظر العاملون بالدولة في جميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية موعد صرف المرتبات لشهر سبتمبر 2023، خاصة أن هذا الشهر يأتي مع بداية الدراسة والمولد النبوي الشريف، لذا يتساءل البعض: هل تم تبكير مرتبات سبتمبر 2023؟، مع اقتراب هذه المناسبات، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية، بحسب البيان الصادر عن وزارة المالية.
رداً على سؤال: هل تم تبكير مرتبات سبتمبر 2023؟، كشفت وزارة المالية في الكتاب الدوري، عن أن صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، يبدأ من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023.
جدول صرف مرتبات سبتمبر 2023
ويستمر صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، على مدار 5 أيام كالتالي:
- يوم الخميس 21 سبتمبر 2023.
- يوم الأحد 24 سبتمبر 2023.
- يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023.
- يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.
- يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.
هل تم تبكير مرتبات سبتمبر 2023؟
ويأتي تبكير صرف مرتبات سبتمبر 2023، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2023، والمولد النبوي الشريف، إذ أن وزارة المالية أعلنت جدول صرف المرتبات لشهر سبتمبر 2023، حسب المذكور سابقًا.