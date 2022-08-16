موعد دخول المدارس 2022-2023 في مصر.. باقٍِ من الزمن 38 يوما

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد دخول المدارس 2022-2023 في مصر، من خلال إعداد خريطة زمنية بعدد أيام الدراسة، خلال الفصلين الدراسيين للعام الدراسي الجديد 2023، علاوة على تحديد مواعيد إجراء امتحانات الفصلين الدراسي الأول والثاني، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية.

موعد دخول المدارس 2022-2023 في مصر

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ موعد دخول المدارس 2022-2023 في مصر، يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنّه لا يوجد أي نية على الإطلاق لتأجيل بداية العام الدراسي الجديد، بعد رحيل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، موضحا أنّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الجديد، أكد بدء الدراسة في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه باقٍ من الزمن 38 يوما على موعد دخول المدارس 2022-2023 في مصر، إذ يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل، ومدة الدراسة هي 194 يوما، بواقع 98 يوما للفصل الدراسي الأول، و96 يوما للفصل الدراسي الثاني، لافتا إلى أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ يوم 14 يناير 2023، وتنتهي يوم 26 من نفس الشهر.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

وأوضح المصدر، أنّ موعد دخول المدارس 2022-2023 في مصر، في الفصل الدراسي الثاني سيكون يوم 12 فبراير 2023، وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، مؤكدا أنّ الوزارة ستستقبل في العام الدراسي الجديد نحو 23 مليون طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم في 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.