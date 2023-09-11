كيف غازل «موديست» الجمهور قبل انتقاله للأهلي؟.. «تيك تاك» والأحمر يليق بك

صفقة عالمية باتت على أعتاب ارتداء قميص الأهلي في الموسم الجديد، بعدما أصبح الأهلي على بعد خطوات من إعلان التعاقد مع مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق، أنتوني موديست، لتدعيم صفوف الفريق.

موديست يداعب جماهير الأهلي قبل إعلان الصفقة رسميا

«صبرت ونالت»، مع الانتظار الطويل لجماهير القلعة الحمراء، للحظة تعاقد الأهلي مع مهاجم سوبر، في ظل الأزمة الهجومية التي عانى منها نادي القرن الأفريقي على مدار السنوات الماضية، اقتربت اللحظة التي انتظرتها الجماهير، بالإعلان عن التعاقد مع موديست.

ومع تأكيدات مصادر بالأهلي أن الساعات المقبلة ستشهد إعلان القلعة الحمراء بشكل رسمي عن الصفقة، كان لـ«موديست» رأي آخر، بعدما قرر مداعبة الجماهير الحمراء، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور «إنستجرام».

البداية كانت بنشر اللاعب صورة تجمعه بوكيله، مؤكدا أنه أنهى اتفاقه مع أحد الأندية، وذلك مع ربط الصحف العالمية اسمه بارتداء قميص بطل دوري أبطال أفريقيا، خلال الموسم الجديد.

لم تمر ساعات قليلة حتى نشر اللاعب «ستوري» جديدة، على طريقة «تيك تاك» الشهيرة، والتي يستخدمها الأهلي قبل الإعلان عن صفقاته الجديدة، حيث طالب اللاعب متابعيه بتوقع وجهته المقبلة معلقا: «إلى أين»؟

آخر «ستوري» نشرها اللاعب في الساعات الأولى من صباح اليوم، كانت خلال تواجده في المطار ومن ثم الطائرة، وهو في طريقه إلى القاهرة، مرتديا قميص أحمر اللون، والتي علق عليها وكيله: «الأحمر يليق بك»، ليواصل مداعبته لجماهير الأهلي قبل إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

من هو أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد

الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي المنتظر، يبلغ من العمر 35 عاما، ومثل العديد من الأندية العالمية على رأسها بروسيا دورتموند وكولن وسانت إتيان، قبل أن يختار أن يكون الأهلي أول الأندية التي يمثلها خارج أوروبا على مدار مسيرته في الملاعب.