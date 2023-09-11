خبير آثري: المتحف المصري الكبير من معجزات العالم الحديث

قال الدكتور مجدي شاكر، خبير أثري، إن الأجيال المقبلة ستفخر بالمتحف المصري الكبير، وسيعتبرونه من معجزات العالم الحديث، مشيرًا إلى أنه متحف عالمي، كونه الأكبر مساحة والأكثر ضخامة.

أكبر متحف في العالم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المتحف المصري يعد أكبر متحف في العالم، يضم آثارا من حضارة واحدة وهى الحضارة المصرية القديمة، كما يحتوي على كل مقتنيات الملك توت عنخ أمون، والتي يصل عددها إلى 5396 قطعة أثرية، قائلًا: «نحن أمام مكان مذهل».

يقع على مساحة 100 ألف متر مربع

وأشار إلى أنه يقع على مساحة 100 ألف متر مربع، وتبلغ المساحة المبنية المعروضة 45 ألف متر مربع، والبقية عبارة عن مناطق خدمات، بالإضافة إلى وجود مسرح وسينما وحديقة وأماكن برندات وممشى، يربط ما بين الأهرامات والمتحف المصري.