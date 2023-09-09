«الأعلى للآثار»: نقل قطع توت عنخ آمون قبل افتتاح المتحف المصري الكبير بـ10 أيام

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن رئيس الوزراء أثنى على أداء الأثريين ووضعهم المعروضات داخل المتحف المصري الكبير وذلك عقب جولته التفقدية للمتحف المصري الكبير.

انتقال السائحين في المنطقة

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع الزائرين الأجانب من خلال شركات السياحة القادمين بـ«أتوبيسات» خاصة سيتم ركنها في باركينج ثم يبدأ السياح رحلاتهم وفقا للبرنامج الموضوع لهم.

وأضاف مساء اليوم السبت، أنه سيتم استخدام أتوبيسات صديقة للبيئة خلال زيارة السياح منطقة الأهرامات، كما أن الجدران سيعرض عليها تاريخ الأهرامات وصور الملوك الثلاثة للأهرامات.

وتابع أن مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة شامل، ويقدم جميع الخدمات للسائحين، وتوفير دورات مياه فندقية، وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلًا من الورقية، وقاعات سينما، ومركز طبي، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية لضمان سهولة نقل الزائرين.

وأوضح مصطفى وزيري، أنه لن يتم الاستغناء عن الخيالة وسيتواجدون في منطقة التريض بالأهرامات، مشيرًا إلى أن الممشى السياحي عبارة عن «كوبري» بين الأهرامات والمتحف الكبير.

تحديث مشروع الصوت والضوء

وأكمل أنه يتم تحديث مشروع الصوت والضوء لكي يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، كما أن تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير سيكون نقلة حضارية عالمية في السياحة.

وأشار إلى أن هناك جميع قطع توت عنخ آمون تكون جاهزة بالكامل، وسيتم نقلها قبل افتتاحه بـ10 أيام، لافتًا إلى أنه جرى نقل 57 ألف قطعة أثرية حتى الآن.