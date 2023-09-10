لينا شاماميان: مجرد وقوفي على مسرح القلعة يجعلني أشعر بأني قطعة من التاريخ

قالت المطربة السورية لينا شاماميان، إنّها تحب مهرجان القلعة كثيرا كما تحب مصر وأهلها وجمهورها، مشيرةً إلى أن القلعة صرح يشبه سوريا وليس مجرد مسرح.

وأضافت شاماميان، خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، ورئيس تحرير «الوطن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «مجرد وقوفي على مسرح القلعة يجعلني أشعر بأني قطعة من التاريخ، والتفاعل في هذا المهرجان مختلف كثيرا عن أي مهرجان آخر».

تفاعل رائع من الجمهور

وتابعت الفنانة: «نحن في آخر أيام الصيف الآن، والناس تريد أن تحصل من آخر ما تبقى من طاقة الصيف، وكل المشاعر التي أريد توصيلها من خلال الفن أوصلها لكل العالم من خلال مهرجان القلعة».

ردود أفعال من بلدان كثيرة رحبت بنقل قناة الحياة لحفلها في مهرجان القلعة

وواصلت: «ردود الأفعال كانت كثيرة من بلدان مثل سوريا وتونس على نقل الحفل عبر قناة الحياة، وأشادوا بالحفل كثيرًا، والتغطية كانت ممتازة، ودخول البيوت بالموسيقى شيء رائع وحفلات القلعة مميزة وفيها تنوع كبير من المهرجان».