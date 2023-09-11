محافظ بني سويف يستقبل وزير التنمية المحلية

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام.

برنامج زيارة وزير التنمية المحلية

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة تفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، علاوة على افتتاح معرض«أيادي مصر» لدعم وتشجيع المنتجات اليدوية والحرف التراثية، بقاعة الديوان العام.