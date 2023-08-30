محافظ بني سويف: نعمل على توفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل مشاكلهم

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن ملف الطفولة والأمومة، من الملفات ذات الأولوية التي تعمل عليها المحافظة لتوفير منظومة متكاملة لحماية الأطفال وحل مشكلاتهم، يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة نحو توفير كامل الدعم والرعاية للأطفال الذي قد تتسبب ظروفهم الاجتماعية في تعرضهم لمخاطر.

خطة تعاون بين الأجهزة التنفيذية لإنجاح برنامج حماية الطفل

وأشار محافظ بني سويف إلى دعمه لبرنامج حماية الطفل، الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة، لتعظيم دوره في حماية حقوق الأطفال وتوعية الأمهات وتنمية مهاراتهن في تربية أبنائهن ودعم أسرهن، مؤكداً التنسيق الكامل وتضافر كافة الجهود، بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، لإنجاح برنامج حماية الطفل على أرض المحافظة وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

محافظ بني سويف يناقش تقرير فرع مجلس الأمومة والطفولة

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير فرع مجلس الأمومة والطفولة ببني سويف، الذي أعدته الطاف محمد رياض مدير مقر الفرع بمديرية الصحة، وتضمن مقترح لتنفيذ مبادرة تحت شعار «بالوعي نرتقي»، لمناهضة الظواهر السلبية لدى الأطفال والشباب وستتناول المبادرة القضايا الآتية : العنف والتنمر، الاكتئاب والانتحار، التدخين والإدمان.

سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وخلال اللقاء تم استعراض جهود الفرع والمبادرات التي تنفذها على أرض المحافظة، لحماية الأطفال وتمكين أسرهم من رعايتهم، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية كالأزهر والأوقاف والكنيسة والتضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم في هذا الشأن.