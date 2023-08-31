خصومات تصل 40%.. محافظ بني سويف يتفقد معرض «أهلا مدارس»

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض «أهلاً مدارس»، الذي أقامته المحافظة بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية بالتعاون مع بعض سلاسل المكتبات الشهيرة ومصانع وشركات القطاع الخاص، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ، لتوفير احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

توفير كافة احتياجات الدراسة

وتجول المحافظ داخل أقسام المعرض المقام خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، ويضم 4 باكيات لتوفير كافة احتياجات المدارس من الأدوات المكتبية والكتابية وكشاكيل وكراسات بأنواعها بخصومات تتراوح ما بين 10 إلى 15%، ومن 15 إلى 40% للأدوات الجلدية والأحذية، وللزي المدرسي والكتب الخارجية بخصومات تصل إلى 20%.

غنيم يثني على نوعية وجودة المعروضات

وأثنى المحافظ على نوعية وجودة المعروضات، خاصة مع انخفاض أسعارها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، وتنوعها لتتناسب مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، بهدف التخفيف عن كاهل الأسر وتوفير كافة مستلزمات الدارسة، مشيراً إلى أهمية التوسع في إقامة تلك المعارض للتيسير على المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب.

محافظ بني سويف يوجه بزيادة التوسع في المعارض

وتبادل المحافظ الحديث مع بعض المترددين على المعرض للاستفسار عن آرائهم في المنتجات المقدمة، مؤكداً أهمية وضرورة متابعة التزام العارضين بالأسعار المقررة والجودة، مع تنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وتجنب الزحام والتكدس في ظل حجم الإقبال المتوقع على المعرض من المواطنين لشراء المستلزمات الدراسية لأبنائهم، موجها الشكر للقائمين والمشاركين في المعرض، فيما أعرب المواطنون عن ترحيبهم بإقامة مثل تلك المعارض، بهدف توفير السلع والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم والتيسير عليهم في شرائها.