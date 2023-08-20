محافظ بني سويف يكرم كريم محمود الفائز بفضية بطولة العالم البارالمبية بفرنسا

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، اللاعب الدولي كريم محمود عبدالتواب ابن بني سويف، لاعب منتخب مصر لألعاب القوى، بعد حصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 100 متر عدو، في منافسات بطولة العالم للألعاب البارالمبية التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 8 إلى 18 يوليو 2023.

محافظ بني سويف يسلم اللاعب شهادة تقدير

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بني سويف باللاعب، إذ سلمه شهادة تقدير، لتميزه الرياضى وحصوله على الميدالية الفضية بعد مشاركته مع المنتخب القومي المصري لألعاب القوى في بطولة العالم بفرنسا.

وأشار المحافظ إلى أن مشاركة لاعبين من أبناء بني سويف من ذوي الهمم في المسابقات والبطولات الدولية وحصولهم على مراكز متقدمة يعتبر مثار فخر وإعزاز لكافة أبناء المحافظة، مضيفاً أنه لن يتوانى عن تكريم المتميزين والنابغين في جميع المجالات، سواء علميًا أو رياضيًا.

لاعب منتخب مصر: التكريم سيمثل حافزًا كبيرًا

فيما عبّر البطل الأوليمبي ووالده، عن تقديرهما للمحافظ، على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقاء اللاعب والاحتفاء بما حققه من إنجاز ضمن مشاركته في منتخب بلاده، الذي يعتز ويفخر بتمثيله في المحافل الدولية والعالمية، مشيرين إلى أن هذا التكريم سيمثل له حافزًا معنويًا كبيرًا ودافعًا مهمًا لمواصلة التميز الرياضي، حتى يظل جديرًا بتمثيل بلده في مختلف المنافسات والبطولات.

حضر التكريم كل من: هشام الجبالي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ومحمود عبدالتواب رمضان والد اللاعب كريم اللاعب بنادي مبارك لمتحدي الإعاقة ببني سويف.