السيطرة على حريق بمعرض سلع غذائية في شرم الشيخ دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بشرم الشيخ، من السيطرة على حريق نشب بأحد معارض بيع السلع الغذائية بحي النور، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق عن سقوط القوائم الخشبية للمعرض، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية

كان اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى إخطارا بنشوب حريق بأحد معارض بيع السلع الغذائية بحي النور، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بشرم الشيخ جرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح.

المعاينة الأولية.. ماس كهربائي

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي بالتوصيلات الكهربائية الخاصة بالمعرض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.