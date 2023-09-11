تركيب جهاز أشعة مقطعية جديد بـ13 مليون جنيه في مستشفى طهطا العام

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد ماركة ge موديل optime520, 16 سلايز، بمستشفى طهطا العام، تمهيدًا لتشغيله وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، والذي تصل تكلفته إلى 13 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

جهاز الأشعة المقطعية الجديد إضافة قوية

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن جهاز الأشعة المقطعية الجديد يعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية، ويمتاز بدقة فائقة في التصوير تتيح أعلى درجة من الجودة وبأقل جرعة من التعرض للأشعة، وكذلك أسرع تقنيات الفحص حيث يمكنه عمل الأشعات المختلفة في أسرع وقت بما يتناسب مع الحالات الطارئة والحرجة.

أشعة متاحة بجهاز الأشعة الجديد

ولفت إلى أن الجهاز يعمل جميع الفحوصات المتخصصة مثل أشعة أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض المخ والأعصاب، والعظام، والأوعية الدموية.