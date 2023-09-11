مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 26 ألف سائح اليوم

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي، اليوم الاثنين، 26 ألف سائح أجنبي على متن 129 رحلة طيران سياحية من مطارات أوروبا، وتستعد فرق من العلاقات العامة لاستقبالهم بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول.

مطارات الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السياح

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات بيّن وصول 26 ألف سائح أجنبي على متن 129 رحلة طيران سياحية إلى مطارات الغردقة ومرسى علم الدولى، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن مطار الغردقة يستقبل 117 رحلة طيران بينما يستقبل مطار مرسى علم 12 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السياح

وكشف عثمان استعدادت فنادق الغردقة ومرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات من حوالي 15 جنسية أجنبية يتقدمهم الألمان والطليان والتشكيك البولنديين.

وأكد أن هناك ارتفاعا في معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطارات الغردقة ومرسى علم منذ مطلع الأسبوع الجاري، إذ استقبلت مطارات الغردقة ومرسى علم حوالي 70 ألف سائح خلال 48 ساعة الماضية.