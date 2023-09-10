فنادق الغردقة تحتفل بأعياد ميلاد النزلاء.. ربابة ومزمار بلدي وتورتة (صور)

في ظاهرة جديدة لتنشيط السياحة، احتفل عدد من فنادق الغردقة بأعيد ميلاد النزلاء من المصريين والأجانب، وذلك على أنغام الربابة والمزمار البلدي وتورتة تحمل اسم النزيل، في جو ترفيهي، بغرض إدخال البهجة والسرور على نزلاء الفنادق وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة، تزامنا مع توافد الآلاف على فنادق الغردقة لقضاء إجازة الصيف.

حفلات أعياد ميلاد النزلاء

وكشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق الغردقة تبتكر كل ما هو جديد لجذب السياح على الشواطئ، وذكر لـ«الوطن»، أن عددا من الفنادق نظمت احتفالات لأعياد ميلاد النزلاء على الشواطئ بمشاركة فرق الأنيميشن وفرق الربابة والمزمار البلدي في جو ترفيهي بغرض تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

فنادق الغردقة

وأشار مصطفي حفناوي، الشيف العمومي بفندق سياحى بالغردقة، أن شيفات قسم الحلويات حرصوا على تجهيز عدد كبير من «التورت» وكتابة أسماء النزلاء عليها بالتنسيق مع قسم الاستقبال بالفندق، والذي يمدهم بالمعلومات وتاريخ ميلاد النزلاء.

وذكر لـ«الوطن»، أن النزلاء فوجئوا بحفل على الشواطئ بتورتة مدون عليها أسماؤهم وتهنئة بعيد ميلادها.

الغردقة تستقبل آلاف السياح

ومن جانبه، أشار عاطف البيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سياحية، إلى أن الغردقة تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع ارتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى الغردقة، حيث استقبلت فنادق الغردقة حوالي 32 ألف سائح خلال 24 ساعة الماضية، من مختلف الجنسيات الأجنبية، إضافة إلى ارتفاع معدلات حركة السياحة الداخلية والتي تمثل أكثر من 30٪ من نسبة الإشغالات بالفنادق.