فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السياح بالورود والهدايا

تستقبل فنادق الغردقة ومرسى علم، اليوم الأحد، 32 ألف سائح من 15 جنسية مختلفة، بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، مع إنهاء إجراءات الوصول والتسكين في أسرع وقت، وعمل برامج سياحية وعروض ترفيهية واستعراضية وحفلات ومهرجانات الشواطئ، بغرض إدخال البهجة والسرور عليهم.

فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل آلاف السياح

كشف نبيل حسين الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تستقبل اليوم 32 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة قادمين على متن 161 رحلة طيران سياحية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

استقبال السياح بفنادق الغردقة ومرسى علم

وأشار «حسين» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الفنادق تحرص على استقبال السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة بواسطة فرق العلاقات العامة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين في أسرع وقت وعمل فقرات وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات ومهرجانات الشواطئ وبرامج سياحية بصفة يومية بغرض إدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع الترفيه وتنشيط السياحة.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة ومرسى علم

وكشف الخبير السياحي وجود إقبال كبير من الحجوزات على فنادق الغردقة ومرسى علم من 15 جنسية أجنبية، على رأسها ألمانيا وبولندا والتشكيك وإيطاليا.