بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «سفاجا- الغردقة»

أصيب، اليوم الأحد، 6 أشخاص، إثر انقلاب سيارة أجرة على طريق «سفاجا- الغردقة»، جنوب محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث طريق سفاجا الغردقة

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة تحمل لوحات رقم «8944 ط رس»، بالكيلو 14، على طريق «الغردقة- سفاجا».

وعلى الفور، تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

وكشف مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي، أن حالة المصابين تراوحت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسور وجروح، والمصابين هم أحمد عبدالعاطي علي، 70 سنة، مصاب بجرح متهتك بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد رضا، 26 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود حامد محمد، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسماعيل حنيدق علي، 47 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد سماح عبدالمعطي، 35 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومنى إسماعيل حنيدق، 19 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة.