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بدء تطبيق الغرامات الجديدة في الخط الثالث للمترو.. 250 جنيها للتدخين

كتب:

كريم روماني
11:44 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
الخط الثالث للمترو

الخط الثالث للمترو

كشف مصدر بشركة شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، بدء تطبيق الغرامات الجديدة على المخالفات بداية من اليوم، لافتاً إلى حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب وضبط عملية التنقل بصفة مستمرة على مدار الساعة في أوقات التشغيل.

الغرامات الجديدة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ الغرامات الجديدة تشمل 250 جنيهًا بشأن مخالفة التدخين داخل قطارات ومحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف، و100 جنيه بشأن مخالفة التهرب وركوب قطارات المترو والقطار الكهربائي الخفيف دون تذكرة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.