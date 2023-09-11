بدء تطبيق الغرامات الجديدة في الخط الثالث للمترو.. 250 جنيها للتدخين

كشف مصدر بشركة شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، بدء تطبيق الغرامات الجديدة على المخالفات بداية من اليوم، لافتاً إلى حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب وضبط عملية التنقل بصفة مستمرة على مدار الساعة في أوقات التشغيل.

الغرامات الجديدة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ الغرامات الجديدة تشمل 250 جنيهًا بشأن مخالفة التدخين داخل قطارات ومحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف، و100 جنيه بشأن مخالفة التهرب وركوب قطارات المترو والقطار الكهربائي الخفيف دون تذكرة.