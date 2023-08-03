وظائف الخط الثالث للمترو سيو «لو متخرج جديد وبتدور على شغل»

أعلنت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق عن توافر فرص عمل للشباب وحديثي التخرج للعمل بمجال بيع التذاكر بقسم خدمة العملاء بعدة محطات ضمن الخط الأخضر.

تفاصيل وظائف الخط الثالث لمترو الأنفاق

وفي إطار سلسة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الخط الثالث للمترو، وخطوات التقدم لها، والتي جاءت على النحو التالي:

شروط التقديم لوظائف الخط الثالث للمترو

يمكن لحديثي التخرج وخريجي الكليات والمعاهد العليا التقدم لوظائف الخط الثالث لمترو الأنفاق وخاصة ممن تتوفر فيهم الشروط الآتية:

- الحصول على مؤهل فوق متوسط.

- ألا يزيد العمر عن 40 سنة.

خطوات التقديم لوظائف الخط الثالث

وذكرت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو» المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق، أنه يمكن التقدم للوظيفة عن طريق تسجيل الطلب من خلال من هنــــــا، واتباع الخطوات التالية:

- الاسم رباعيا.

- رقم الهاتف.

- عنوان البريد الإلكتروني.

- السن.

- المؤهل الدراسي.

- عنوان السكن بالتفصيل.

- الخبرات السابقة بالتفصيل.

- الموافقة على معالجة البيانات.

- اضغط على أيقونة أرسل الطلب.

التواصل مع الشركة طالبة التوظيف

التواصل مع جهة التوظيف

ويمكن لراغبي العمل بالخط الثالث للمترو التواصل مباشرة مع الشركة للحصول على المزيد من المعلومات والاستفسارات حول الوظيفة، عن طريق الخط الساخن 19549.

الخط الثالث لمترو الأنفاق

ومن المقرر افتتاح 6 محطات جديدة للمترو بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، تمتد بطول 17.7 كم، وتشمل 15 محطة بدءا من العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة وصولاً إلى الطريق الدائرى، وجنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعي وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة.

ويمتد الجزء الثانى من المرحلة الثالثة 3B، بطول 6,6 كم من محطة الكيت كات حتى محور روض الفرج ويشمل 10 محطات، بينما يمتد الجزء الثالث من المرحلة الثالثة3C، بطول7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة.