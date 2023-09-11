شيماء البرديني: كل جنيه تنفقه الدولة على الصحة يوفر ملايين الجنيهات

أشادت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجموعة العشرين، بشأن التحول التكنولوجي الذي أصبح فرض عين في كل دول العالم ودونه، لافتة إلى المبادرات التي أطلقتها مصر للكشف المبكر عن السرطان لمجتمع آمين وصحي مبكر، والتي كان للتكنولوجيا دور كبير فيها.

وأضافت البرديني، خلال لقائها ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc، «كل جنيه ينفق في ملف الصحة يوفر ملايين الجنيهات، ويوفر في أعمار المواطنين، ويمنحهم فرصة للحياة مرة أخرى»، موضحة أنّ الدولة المصرية لديها أكبر معمل من نوعه في الشرق الأوسط، وهو المركز المصري للتحكم والسيطرة على الأمراض، حيث يجاهد العالم بأكمله يجاهد من أجل البحث عن علاج للأمراض الصعبة.