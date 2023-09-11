شيماء البرديني: حديث الرئيس السيسي في قمة العشرين واعٍ بكل تحديات القارة الأفريقية

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجموعة العشرين، وحديثه بلسان قارتنا الأفريقية، جاءت واعية بأزمات القارة، ومبنية على أسس علمية، ومثالية في تقديم الحلول.

تحديات القارة الأفريقية

وأضافت البرديني، خلال لقائها في برنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc، أنّ الرئيس السيسي تحدّث عن التحديات التي تقابل القارة الأفريقية، والفرص المتساوية بين الدول النامية ومتوسطة الدخل، مشيرة إلى أنّ التحديات تظهر الفروق الفردية، وتكشف عن قوة الإرداة السياسية والقيادة، وقوة الشعب على تحمل التغيير، ضاربة المثل بجائحة كورونا التي ضربت العالم بأثره، حيث نجحت دولا قليلة في تحويل أزمة «كوفيد - 19» إلى منحة، وكان بينها مصر.

ولفتت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إلى أنّ العالم بأكمله يواجه تحديات مشتركة على مستوى العالم، ويحق لكل الدول العالم الفقير منها، أو النامي، الحصول على فرص متساوية لإظهار الفروق الفردية.