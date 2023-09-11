كاتب صحفي: الرئيس السيسي نقل تحديات القارة الأفريقية لقمة العشرين

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن مشاركة مصر في قمة العشرين مهمة جدًا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث خلال القمة ونقل ما تعانيه القارة الأفريقية من تحديات وأزمات كثيرة، جراء التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية، وأكد ضرورة التزام الدول الكبري بتعهداتها.

انبعاثات كربونية

وأضاف «عفيفي»، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أنه خلال قمة شرم الشيخ كانت هناك مطالبات بالتزام الدول الكبرى بتعهداتها تجاه القارة الإفريقية، بصفتها أقل قارة تخرج منها انبعاثات كربونية والأكثر تأثرًا، كما أن تلك الانبعاثات تؤثر على المناخ والأراضي الزراعية والمياه والتنمية الشاملة بشكل كبير.

مركز عالمي للحبوب الإستراتيجية

وأشار الى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يتحدث بلسان إفريقيا، حيث طرح عددا من النقاط، منها أن تصبح مصر مركزا عالميا للحبوب الاستراتيجية، حيث تمتلك بنية تحتية وموقع استراتيجي متميز، لذلك من السهولة نقل الحبوب بين الدول وبعضها من خلالها.