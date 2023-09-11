«المهندسين» في حفل تأبين مصطفى الرفاعي: إطلاق اسمه على إحدى قاعات النقابة

نظمت نقابة المهندسين بالتعاون مع جمعية رواد الهندسة والتكنولوجيا، حفل تأبين الدكتور مصطفى الرفاعي- وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية الأسبق.

أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، خلال كلمته، أن إنجازات الدكتور مصطفى الرفاعي حاضرة وموجودة وبارزة، وكان وزيرا متميزا وطنيا ونموذجًا وشخصية استثنائية، مشيدا بدوره في بناء شركة إنبى، هذا الصرح الهندسي الوطني المتميز الذي استطاع تقديمه للمجتمع ليكون بداية لإنجازات عديدة.

جمعية رواد الهندسة والتكنولوجيا

وكشف نقيب المهندسين أنه سيتم إطلاق اسم الراحل الدكتور مصطفى الرفاعي، على إحدى قاعات النقابة، تقديرًا لدوره الوطني والهندسي وإسهاماته لنقابة المهندسين.

ومن جهته، قال المهندس السيد سماحة، رئيس جمعية رواد الهندسة والتكنولوجيا إن الراحل يعد أحد الرواد الأوائل في قطاع الصناعة والبترول تاركًا بصمات واضحة يذكرها التاريخ وتتذكرها الأجيال جيلًا بعد جيل، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى الرفاعي، كان يتسم بصفات كثيرة، على رأسها الإيمان الراسخ بقدرات الوطن، والشفافية المطلقة، وإيمانه بقدرات أبناء الوطن، وأنه أسس في عام 2011 جمعية رواد الهندسة والتكنولوجيا، وقاد مجموعة مكونة من 39 من العلماء والمتخصصين في مختلف مجالات التنمية لوضع تصور عملي لتنمية سيناء اقتصاديًا واجتماعيًا.

من جهته، عبر الدكتور أحمد الدرش، عن شكره لأسرة الدكتور الراحل، لإتاحتهم الفرصة لمحبيه وأصدقائه وتلاميذه كي يعبروا ولو بالقليل من الكلمات عن شكرهم الجزيل وعرفانهم بالجميل تجاه الدكتور مصطفى الرفاعي.

عبدالقوي خليفة: وجدت فيه الأب الحنون والعالم المتفرد علما وخلقا ورأيا

وقال الدكتور عبدالقوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي السابق: تعاملت عن قرب مع الدكتور مصطفى الرفاعي، فوجدت فيه الأب الحنون والعالم المتفرد علمًا وخلقًا ورأيًا ورؤية ووطنية، وأعد دراسة شاملة وشديدة الأهمية عن تنمية سيناء.

وقالت الدكتورة فاطمة عاشور، الرئيس السابق لقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة إن القسم يفخر ويتفاخر بأن الدكتور مصطفى الرفاعي كان من الرواد الأوائل الذين تخرجوا فيه.

ووجه الدبلوماسي عمر الرفاعي، نجل الراحل الكبير الدكتور مصطفى الرفاعي، الشكر لنقيب المهندسين طارق النبراوي، على استضافة النقابة لحفل تأبين الدكتور مصطفى الرفاعي، وعلى إطلاق اسمه على إحدى قاعات النقابة.

وخلال الحفل، قام نقيب المهندسين بإهداء السيدة المهندسة منى حقي زوجة الدكتور الراحل درعًا تكريميا؛ تقديرًا لعطائه ومسيرته.