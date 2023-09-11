محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء كباري بمنيا القمح لتخفيف الزحام

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية بمركز ومدينة منيا القمح، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية والعمل على تذليل العقبات كافة، أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال، لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقًا للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

إنشاء كوبري سيارات بطول 28 مترًا

بدأ محافظ الشرقية جولته، بتفقد أعمال إنشاء كوبري سيارات على مصرف القليوبي بطول 28 مترًا وعرض 10 أمتار، والمُنفذ ضمن أعمال تطوير منطقة كوبري أبو طبل، التي تعد محورًا مروريًا مهمًا يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

الانتهاء من إنشاء القواعد الخرسانية

اطمأن المحافظ على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال بالكوبري، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء القواعد الخرسانية، والبدء في التجهيزات اللازمة لإقامة سقف الكوبري، مشدداً على إسراع الخطى في تنفيذ الأعمال ودخول الكوبري الخدمة الفعلية طبقاً للجداول الزمنية المحددة مع الإلتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.

وانتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إنشاء كوبري سيارات على بحر أبو الأخضر، بطول 39 مترًا وعرض 8 أمتار، وذلك بعد الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية بالكوبري، وجاري الانتهاء من أعمال التشطيبات لدخول الكوبري الخدمة الفعلية والمُساهمة في تخفيف حدة الزحام بالمنطقة، ليؤكد «غراب» أنّ المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة بالتوسع في إنشاء كباري علوية وأنفاق مشاة جديدة تُساهم في السيولة المرورية المطلوبة، وتعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدن المحافظة.

خلق محاور مرورية جديدة تُساهم في تخفيف حدة الزحام

اختتم محافظ الشرقية جولته بمركز منيا القمح، بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة الجارية بالطريق الدائري الجديد بطول 2.8 كم مزدوج، وبتكلفة إجمالية 51 مليونًا و980 ألف جنيه، والمُنفذ بمعرفة جهاز تعمير سيناء، ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة تُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة، خاصة في أوقات الذروة.

كما استمع لشرح تفصيلي من أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، عن طبيعه الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنّ الطريق مكونًا من حارتين بعرض 10 أمتار بكل اتجاه تشمل 7 أمتار أسفلت و 1.5 متر طبان من الجانبين، وتم الانتهاء من إنشاء حوائط ساندة من الدبش على جانبي مصرف منيا القمح بطول 1700 متر، وجاري الانتهاء من أعمال الرصف التوسعة بالمرحلة الأخيرة من الطريق بطول 800 متر، لفتحه أمام حركة السيارات والاستفادة منه كمحور مروري جديد يُساهم في توفير الوقت والجهد على المسافرين.