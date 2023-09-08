بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يُعلن افتتاح 6 مشروعات

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بتكلفة 2 مليار و260 مليون جنيه، وذلك لتدعيم البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وهي كالتالي:

افتتاح محطة مياه العدوة والتي تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب/ اليوم بمركز ههيا بتكلفة 60 مليون جنيه.

محطة مياه البكارشة والتي تعمل بطاقة 51 ألف متر مكعب/ اليوم بمركز الحسينية بتكلفة مليار جنيه.

مشروع صرف صحي قرية أم الزين بمركز الزقازيق والذي يضم خطوط طرد وشبكات انحدار بتكلفة 35 مليون جنيه.

مشروع توسعات محطة معالجة الزقازيق بتكلفة 600 مليون جنيه.

مشروع إنشاء محطة معالجة الصوالح بمركز فاقوس والتي تعمل بطاقة 22 ألف متر مكعب/اليوم لخدمة قرى (الجعافرة – الخطارة الصغري – الهيصمية – سواده – الصوالح- الخميين – النمروط - منزل نعيم) وبتكلفة 366 مليونا و800 ألف جنيه.

مشروع إنشاء محطة معالجة قنتير بمركز فاقوس لخدمة قرى (قنتير والغزالي وعزبتي زيزو وغالي) والتي تعمل بطاقة 10 آلاف متر مكعب/ يوميا وبتكلفة 210 ملايين جنيه.

المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات

وأضاف المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في كل القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.

يذكر أن محافظ الشرقية قد أعلن الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعا خدميا وتنمويا في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.