توفير عيادة «ماموجرام» لفحص الثدي بمستشفى مطروح العام

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه في إطار خطة عمل حملة 100 يوم صحة وتيسيراً على المواطنين، وفرت مديرية الشئون الصحية بمطروح، عيادة جديدة لأول مرة بها أشعة الماموجرام للمنتفعات في إطار مبادرة دعم صحة المرأة وفحص الثدي في مستشفى مطروح العام.

موعد عيادة الماموجرام في مستشفى مطروح العام

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنّ عيادة الماموجرام قادمة من وزارة الصحة وستتواجد في مستشفى مطروح العام خلال الفترة من 11-9-2023 وحتى 20-9-2023، وتهيب مديرية الشئون الصحية، السيدات المنتفعات بالتوجه إلى العيادة لتنفيذ برنامج الإحالة الخاص بمبادرة دعم صحة المرأة.

خدمات جديدة لصحة المرأة في مطروح

وأشار وكيل صحة مطروح في بيان، إلى أنّ مبادرة صحة المرأة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتوفير خدمات جديدة للمرأة، في إطار المبادرة، للحفاظ علي الصحة العامة لها، كأحد أعمدة الأسرة المصرية، تحت رعاية طبية متميزة من الأطقم الطبية المتخصصة والمدربة علي أجهزة طبية حديثة.