محافظ البحر الأحمر عن مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي: يخدم الاستثمار السياحي

افتتح اليوم، الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والطيار أحمد منصور رئيس مجلس الشركة المصرية للمطارات، جلسة الاستماع والتشاور الجماهيري لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، لمشروعات تطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء مبنى ركاب صديق للبيئة.

جلسة مشروع تطوير مطار الغردقة

استضافت مدينة الغردقة، جلسة تشاور جماهيرية لدراسة الأثر البيئي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي بحضور وزير الطيران ومحافظ البحر الأحمر وعدد من قيادات الطيران، بهدف تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع الطموح، الذي يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة.

تناولت الجلسة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، لاستيعاب حركة الطيران وتجديد مبنى الركاب، وزيادة عدد المواقف للطائرات، وتحسين منظومة الإنارة وتطوير مناطق إجراءات السفر الدولي وإنشاء مناطق منتزهات ومنطقة ترفيهية وفندق سياحي طبقًا للتخطيط المبدئي للمشروع.

تطوير البنية التحتية

ومن جنهته، أشار محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي، يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية في مدينة الغردقة، الذي يخدم الاستثمار السياحي بهدف تحسين الخدمات المقدمة، مؤكدا أهمية جلسة التشاور والحفاظ على البيئة من خلال تنفيذ مشروع تطوير مطار الغردقة الدولي وتحقيق الرؤية الاقتصادية والبيئية لمصر.

يُذكر أن مطار الغردقة الدولي اجتاز التدقيق الخارجي لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 45001 2018، وحصل على شهادات نظام إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية