تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 690 شاحنة و110 سيارات حيث شملت حركة الواردات 500 طن بضائع، 319 شاحنة و66 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 371 شاحنة و44 سيارة.

تداول 2300 طن و217 شاحنة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن و217 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى أيلة، سينا وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1281 راكب بموانيها .