6 معلومات عن قطار «حابي».. يربط منتجعات البحر الأحمر بمعابد الأقصر

«حابي» مشروع القطار السريع الذي أعلنت عنه وزارة النقل ضمن إنجازات الدولة في المشروعات القومية الكبرى، لخدمة محافظات الصعيد والبحر الأحمر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة، وهو شبكة من القطارات السريعة مكونة من 3 خطوط رئيسية.

معلومات عن قطار حابي من الغردقة للأقصر

قال أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن مشروع القطار السريع حابي يصب في خدمة أهالي الصعيد والبحر الأحمر، ويدعم القطاع السياحي ويشجع تنمية الاستثمار السياحي وخدمة السائح في التنقل بين المدن السياحية المصرية، خاصة الغردقة والأقصر.

وأضاف أسامة منير، فى تصريحات لـ«الوطن» أنه واحد من المشروعات القومية الكبرى، ويتميز الخط الثالث «الخط الأحمر» الرابط بين الغردقة والأقصر بطول حوالي 297 كـم، بقطع هذه المسافة في 70 دقيقة فقط، ويهدف في الأساس لربط منتجعات البحر الأحمر بمعابد الأقصر.

القطار يدعم الاستثمار

- يدعم تنمية الاستثمار السياحي ورحلات اليوم الواحد الـ over day من مدينة الغردقة إلى الأقصر.

- يربط مدينة الأقصر مع مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، ويمتد مسـاره من محطة سكك حديد الأقصر، إلى قوص وصولا إلى محطة قنا، ويمتد شرقا حتى ميناء سفاجا ثم الغردقة.

- يضم خط الأقصر - الغردقة 7 محطات وهي «الأقصر - قوص - قنا - شرق سوهاج - الغردقة – سهل حشيش - سفاجا».

«حابي - Hapi» هو اسم القطار السريع ومعناه عند المصري القديم «نهر النيل» كونه مصدر الحياة، وجالب السعادة، وكان المصري دائما ما يصف حابي بـ«العدّاء العظيم» في إشارة لسرعة النهر خصوصًا في مواسم الفيضانات.