ضخ حلاوة المولد في منافذ ومعارض التموين غدا.. تبدأ من 85 جنيها

تبدأ شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ حلاوة المولد لفروع معارض كايرو بيك وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة، بداية من صباح الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

حلاوة المولد من وزارة التموين

وقال اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى بوزارة التموين، إنّ أسعار حلاوة المولد في معارض كايرو بيك ومنافذ التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية تأتي مخفضة عن أسعار حلاوة المولد في محال الحلويات الخاصة، مؤكدا أنه تم اختيار شعار «حلاوتك كلها مكسرات» نظرا للاهتمام بوجود قطع حلوى مصنوعة من المكسرات داخل المعلبات.

وأضاف رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، في تصريح لـ«الوطن» أن أي مواطن يمكن شراء حلاوة المولد من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية أو معارض كايرو بيك بالأسعار المعلنة في القائمة، وهي كالتالي:

أسعار حلاوة المولد في المجمعات ومنافذ التموين

- علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلوجرام بسعر 100 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 450 جنيها.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 750 جنيها.