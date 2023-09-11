«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة إنهاء حياة مزارع في المنيا.. وتضبط المتهم

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من أحد المستشفيات، باستقبال مزارعين مُصابان بجروح طعنية وقطعية وأحدهما توفى عقب وصوله، مقيمان بدائرة المركز.

وبسؤال الثاني اتهم راعي أغنام، وشقيقه، مقيمان بدائرة المركز، بالتعدي عليه وشقيقه إثر حدوث مُشادة كلامية بينهما بسبب نزول أغنام ملك المتهمان بأرضهما، فقاما على إثرها بالتعدي عليهما بـ2 سلاح أبيض «مطواة» بحوزتهما فأحدثا إصابتهما التي أودت بحياة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشدا عن الأداتين المستخدمتين، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.